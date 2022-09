Koniec słonecznej passy? Prognoza pogody na tydzień 5-11 września 2022

Nadchodzi deszcz i burze

Prognoza IMGW zapowiada, że w czwartek od zachodu należy spodziewać się wzrostu zachmurzenia i tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie burze. "Temperatura maksymalna od 18-20 st. C na północnym wschodzie do 25-26 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h" – informuje IMGW.