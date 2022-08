Pogoda na wrzesień. Długoterminowa prognoza IMGW

Pogoda na wrzesień 2022. Opady nie przekroczą normy wieloletniej

We wrześniu w wielu regionach nie zabraknie opadów atmosferycznych. Jak jednak wskazuje IMGW, ich suma nie powinna jednak przekroczyć średniej z lat 1991-2020. Opady atmosferyczne są spodziewane już w pierwszym tygodniu września, wystąpią one lokalnie. Aktualne prognozy synoptyków nie przewidują długotrwałych ulew w nadchodzącym miesiącu. Suma opadów w kraju ma wynieść od 28 do 123,2 mm.