Wiemy, kiedy skończą się upały. Pożegnanie razem z gwałtownymi burzami z gradem

- Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na południu kraju w sobotę okresami zachmurzenie będzie duże. Tam wystąpią również burze i przelotne opady deszczu. Właśnie deszcz będzie największym zagrożeniem, szczególnie na południowym zachodzie. Prognozujemy sumę opadów do 30 mm. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h - podkreśliła meteorolog. Temperatura ma wynieść ok. 25 stopni Celsjusza.