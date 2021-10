Pogoda długoterminowa. Ekspert z IMGW o nadchodzącej zimie

Prof. Mariusz Figurski z IMGW-PIB przekazał, że temperatury w styczniu 2022 roku będą powyżej normy. - Będą one oscylowały w całej Polsce w okolicach 0 - wskazał ekspert z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk wskazał, że nie należy spodziewać się także intensywnych opadów śniegu. - Opady będą powyżej normy, ale będą to opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, ale nie potężne opady śniegu - powiedział prof. Figurski w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Ta zima na razie zapowiada się tak, jak to miało miejsce w poprzednich latach - przekazał meteorolog i zaznaczył, że ubiegła zima była ewenementem. Prof. Figurski dodał, że mrozy oraz opady śniegu, które wystąpiły w lutym, były spowodowane zmianami klimatycznymi, które wynikają z cyrkulacji globalnej.