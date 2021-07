Pogoda da popalić w wakacje. IMGW ostrzega przed groźnym latem

Jaka pogoda czeka nas przez wakacje? Czy brak wody jest realnym problemem? - Polska to jest kraj dwóch kataklizmów, jeśli chodzi o wodę. Z jednej strony susza, a z drugiej strony powódź. I one przeplatają się ostatnio ze sobą. Czerwiec był ekstremalnie ciepły. Spowodowało to, że mieliśmy większe parowanie, więc znamiona suszy były mocno widoczne. Widzieli to rolnicy i leśnicy, ale także hydrolodzy na naszych stacjach wodowskazowych. A z drugiej strony mieliśmy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu. To, co się stało np. w Szczecinie. Tam w ciągu kilku godzin opady przekroczyły normę miesięczną - komentował w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB. - Takie sumy opadów powodują, że mamy szybkie powodzie. Szczególnie, jeśli takie opady spadną w mieście. (...) Niestety, to jest coraz częstszy obrazek w naszym polskim krajobrazie - podsumował synoptyk.