Pogoda: Czechy alarmują. "Klęska w całym kraju"

Co z Polską?

Niedobory wody dotyczą też już całej Polski. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa poinformował, że susza rolnicza występuje we wszystkich województwach i objęła wszystkie monitorowane uprawy kilkunastu rodzajów. To doprowadzi do zmniejszenia najbliższych plonów o co najmniej 20 proc.