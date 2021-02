Do Polski ponownie zawitały srogie mrozy. W najbliższych dniach minimalna temperatura miejscami spadnie do nawet -30 st. C. Spodziewane są też intensywne opady śniegu. Gdzieniegdzie poziom śnieżnej pokrywy osiągnie pół metra. Przed trudnymi warunkami pogodowymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sprawdź pogodę na kolejne dni.