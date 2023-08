Podwyższenie wieku na prawo jazdy. Polacy o kontrowersyjnym pomyśle

Coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem młodych kierowców. Kilka dni temu doszło do kolejnej tragedii na drodze. W Bielinach k. Kielc 19-letni kierowca potrącił ze skutkiem śmiertelnym trzy osoby. Czy w związku z tym wiek uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami powinien być podniesiony? Reporter WP zapytał o to Polaków. Nasi rozmówcy mówią w tej kwestii jednym głosem: powinniśmy kłaść większy nacisk na edukację. - To kwestia nauki. Trzeba zacząć się uczyć, a nie podwyższać wiek – odpowiada pytany przez nasz przechodzień. - To nie jest wina wieku tylko szkoleń. Sama robiłam prawo jazdy, więc wiem. Mamy słabe szkolenia po prostu. Obecny poziom edukacji oceniam w skali 5 na 10 – podkreśla kolejna rozmówczyni WP. - Podwyższenie wieku nic nie da. Wszystko zależy od osoby, a nie od jej wieku – uważa inny rozmówca. - Trzeba uczyć dobrze jeździć, a nie wyciągać pieniądze za egzaminy – słyszymy na ulicy.