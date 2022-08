Podwyżki w sferze budżetowej. Soboń wbija szpile Tuskowi

Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział podwyżki w sferze budżetowej. Do tej deklaracji polityk odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Rozmówca Michała Wróblewskiego doprecyzował, że nie przesądza dokładnego poziomu tych podwyżek. - Ja tego nie przesądzam. Ja stwierdzam fakt, że z całą pewnością mniej niż 7,8 proc. nie będzie. Może być co najwyżej więcej - dodał. Na uwagę Michała Wróblewskiego, że do poziomu 20 proc., które proponuje szef Platformy Obywatelskiej, te podwyżki nie są przewidziane, gość WP odpowiedział, że "Donald Tusk może dzisiaj proponować cokolwiek. Jest w tym zakresie całkowicie niewiarygodny". Artur Soboń odniósł się także do doniesień dot. tego, że resort finansów zrezygnuje z nowelizacji budżetu. - Ja tego nie przesądzam. Dzisiaj nie powiedziałbym na 100 proc., że tej nowelizacji nie będzie lub będzie - stwierdził polityk.

