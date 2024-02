Podwyżki w wojsku. Jest projekt rozporządzenia

Podwyżki w korpusie szeregowych i podoficerów

W korpusie szeregowych przewiduje się wzrost wynagrodzeń od 20,8 proc. do 23,3 proc. - od 1040 zł do 1170 zł. W korpusie podoficerów młodszych (stopnie od kaprala do młodszego chorążego) planuje się wzrosty od 21,2 proc. do 25,4 proc. - od 1260 zł do 1440 zł.