Trzaskowski: Musimy znaleźć godne miejsce dla Tuska

- To nieprawdopodobna hucpa rządzących, dlatego że przecież chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby odwrócić uwagę od tzw. Polskiego Ładu. Tego wielkiego oszustwa, które PiS nam wszystkim szykuje, bo w jego wyniku bardzo wielu z nas straci dużo pieniędzy i to wcale nie krezusi, tylko fryzjerzy i fryzjerki, taksówkarze, pielęgniarki na kontraktach. To się dzisiaj szykuje, to PiS szykuje. Jeszcze za to wszystko zapłaci samorząd - mówił Trzaskowski w rozmowie z TVN24.