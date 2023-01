Podszywała się pod ratownika medycznego. Tak radziła sobie z nałogiem

Podczas jednej z pierwszych prób oszustwa, 26 października minionego roku, kiedy to kobieta ubrana w mundur sanitariusza chciała pomóc prawdziwym ratownikom medycznym w nagłym wypadku, medycy nabrali pierwszych podejrzeń. Nie dopuścili do siebie oszustki mimo jej kilkukrotnych próśb. Jednocześnie zwrócili uwagę na to, że jej strój sanitariusza nie jest kompletny. Prowadzeni podejrzeniami zgłosili ten incydent na policję.