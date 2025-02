Podstępny wróg. Zabija powoli, a pierwsze objawy widać na stopach

Podwyższony poziom cholesterolu to cichy zabójca, który przez długi czas może nie dawać wyraźnych objawów. Jak podaje serwis pacjenci.pl, pierwsze sygnały ostrzegawcze mogą pojawić się na stopach w postaci problemów z paznokciami i skórą . Zasinienia, przebarwienia oraz kruche paznokcie to tylko niektóre z objawów.

Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do poważnych chorób, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Objawy mogą obejmować także bolesne skurcze mięśni nóg, drętwienie kończyn oraz obrzęki. Te symptomy mogą świadczyć o rozwoju choroby tętnic obwodowych.

Nadmiar cholesterolu odkłada się w ścianach tętnic, tworząc blaszki miażdżycowe, które zwężają naczynia krwionośne. To z kolei może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Ograniczony przepływ krwi do kończyn dolnych może powodować ból nóg i trudności w chodzeniu.