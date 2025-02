Kiedy Środa Popielcowa? Kościół określa, kogo obowiązuje post i czy powinno się iść na mszę

Środa Popielcowa to kluczowy moment w kalendarzu katolickim, oznacza początek Wielkiego Postu, okresu czterdziestu dni (nie licząc niedziel) przygotowań do Wielkanocy.

Wielki Post

Choć udział we mszy świętej w Środę Popielcową nie jest obowiązkowy, duchowni zachęcają do uczestnictwa. To czas duchowego przygotowania na zmartwychwstanie Jezusa. W okresie Wielkiego Postu katolicy mają wiele okazji do odwiedzenia kościoła, m.in. podczas drogi krzyżowej czy gorzkich żali.