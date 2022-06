Podstępny plan Rosji. Wykorzysta Białoruś?

Chociaż od początku wojny mijają cztery miesiące, to dotąd Białoruś nie włączyła się do walki po stronie Rosji. Wynika to z faktu, że tamtejsze społeczeństwo nie rozumie i nie akceptuje ataku na sąsiada. Wkrótce sytuacja może jednak ulec zmianie, przed czym ostrzega ukraiński wywiad wojskowy.