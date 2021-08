Podpalacz z Zamościa wciąż na wolności. Pochopne słowa wiceministra

Wiceminister zdrowia odnosił się rzecz jasna do zdarzenia, do jakiego doszło w Zamościu w nocy z niedzieli na poniedziałek. To wtedy nieznany sprawca podpalił mobilny punkt szczepień i uciekł z miejsca zdarzenia. Lubelska policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać poszukiwanego mężczyznę. Funkcjonariusze wciąż apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. Minister zdrowia obiecał nawet nagrodę w wysokości 10 tys. zł za pomoc w ujęciu sprawcy.