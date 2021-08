Znasz tego mężczyznę? To on podpalił punkt szczepień w Zamościu

Policja opublikowała nagranie monitoringu, które uwieczniło podpalacza z Zamościa. To ten mężczyzna, co widać na nagraniu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, zbił okno w mobilnym punkcie szczepień, wlał do środka łatwopalną substancję i podpalił ją. Osoby, które rozpoznają mężczyznę na opublikowanym nagraniu lub posiadają istotne informacje na temat tego przestępstwa, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 815-19-00 lub 112.