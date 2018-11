Podlasie: Karambol na moście w Baciutach. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala

Na moście we wsi Baciuty (woj. podlaskie), na drodze wojewódzkiej, zderzyło się dziesięć samochodów. Biorąca udział w wypadku kobieta w ciąży trafiła do szpitala.

- Do szpitala przetransportowano kobietę w ciąży, która była pasażerką jednego z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu - powiedział portalowi nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. - To rutynowe postępowanie w sytuacji, gdy w zdarzeniu drogowym udział bierze kobieta ciężarna.

Droga przez most została zablokowana. Most zostanie otwarty dopiero po usunięciu pojazdów i posypaniu nawierzchni piaskiem. Podlaska policja apeluje do kierowców o ostrożność. W tym rejonie aż do niedzielnego przedpołudnia zapowiadana jest gołoledź i opady marznącej mżawki.