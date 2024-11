To komentarz do ostatnich doniesień z Królewca, który właśnie ogarnęła "szpiegomania". Zaczęło się od tego, że agencja RIA Novosti i państwowa telewizja Rossija24 ujawniły, że rosyjskie służby zatrzymały Nikołaja G., 57-letniego mieszkańca Hamburga z niemieckim obywatelstwem. Kilka dni temu miał przewozić z Polski do obwodu królewieckiego płynne materiały wybuchowe.