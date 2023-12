Rekord na granicy z Królewcem. Rosyjskie media zdziwione, kto wraca

W ciągu pięciu dni przez Polskę do Rosji wjechało ponad 17 tys. osób zapakowanych do 5 tys. samochodów osobowych (dane Straży Granicznej). Taki ruch odpowiada miesięcznym statystykom dwóch czynnych polsko-rosyjskich przejść. Media w Królewcu piszą o wielkim powrocie "niemieckich Rosjan" do swoich rodzin w Rosji. Cel odwiedzin to wspólne spędzenie świąt: Nowego Roku oraz Bożego Narodzenia, które w Rosji przypada 7 stycznia.