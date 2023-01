Podatek wyższy, ale ceny paliw niezmienione. Horała broni Orlenu

Cud na Orlenie? Pomimo zniesienia obniżki VAT-u ceny paliw pozostały niezmienne. - Cudem jest jak udało się odwrócić debatę w Polsce. To źle, że Orlen przynosi zyski, źle, że obniża ceny paliw i mamy jedną z najniższych cen w Europie. Tak zawyżał (marże - red.), że mieliśmy jedną z najniższych cen w Unii Europejskiej - ironizował w programie "Tłit" wiceminister funduszy Marcin Horała. - To chyba dobrze, że Orlen zbudował na tyle zyskowny model biznesowy, że gdy przychodzi podwyżka podatków, to jest w stanie zejść z marży. To polityka handlowa firmy, która działa na rynku i nie utrzymuje się z pieniędzy podatnika. Ma prawo do polityki handlowej. Orlen to jedyna firma, która jest rozliczana na innych zasadach. Orlen nie może być jedyną firmą paliwową, która nie może prowadzić polityki handlowej. Nikt nie sprzedaj ropy prosto z baryłki. Całe przedsięwzięcie pod tytułem "cała Polska zarządzą marżą Orlenu" jest absurdem - twierdził polityk PiS.