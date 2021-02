Podatek od reklam. Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje do Jarosława Gowina

Czy opozycja będzie reformować media publiczne z Jarosławem Gowinem? - pytana była w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych spotykają się, zaproszenia są wystosowane również do innych polityków, bo to jest dla nas wszystkich bardzo ważna sprawa. Z tego, co wiem, Jarosław Gowin ma zaproszenie na takie spotkanie. Słysząc jego milczenie, lakoniczne wypowiedzi - zastanawia się. To, co się wydarzyło, dla żadnego przyzwoitego człowieka nie może być zaakceptowane - przekonywała Kidawa-Błońska. Pytana, czy będzie większość z Gowinem, odparła: "Jeśli Gowin potwierdzi, że nie zgadza się na ten podatek, to cała opozycja jest przeciwko temu podatkowi i powinniśmy to zatrzymać. Ale PiS może szukać innych sposobów na niszczenie mediów". Wicemarszałek Sejmu zwróciła się do Gowina: "Apeluję, to jest ten czas, kiedy wszyscy musimy zadbać wspólnie o to, by Polska była demokratycznym, wolnym krajem. Zbyt dużo dzieje się złego, żeby milczeć albo nie zabierać głosu. Ten odważny głos jest bardzo potrzebny". Kidawa-Błońska powiedziała też, że "nie wierzy" w rzekome tajne spotkania Gowina z Donaldem Tuskiem.