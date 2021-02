Podatek od reklam 2021. Krzysztof Gawkowski: były wstępne rozmowy z Jarosławem Gowinem

- W sprawie wolności mediów trzeba paktować nawet z diabłem. Dlatego, że wolność mediów to jeden z ostatnich elementów demokracji w Polsce. Jeżeli zostaną wolnym, niezależnym mediom zamknięte usta, to wtedy Kaczyńskiego nic nie będzie ograniczało - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w specjalnym wydaniu programu "Newsroom", pytany, czy Lewica, opozycja zamierza rozmawiać z Jarosławem Gowinem ws. poparcia podatku od reklam. Dopytywany, czy zadzwonią do wicepremiera, oznajmił: "Mam informacje, że już były wstępne rozmowy, kontakty ze strony opozycji z panem Gowinem". - Nie powiem wszystkiego. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że szanuje się partnerów. Ważne, żeby był skutek, a skutek ma być taki, że nie będzie tej ustawy w parlamencie - podkreślił Gawkowski. - Niech to pozostanie jeszcze za mgłą. Niech pan pamięta, że te same programy, które pan prowadzi, ogląda Jarosław Kaczyński i jego otoczenie - podsumował tajemniczo polityk Lewicy.

