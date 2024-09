Początki dofinansowań z Funduszy Europejskich w Polsce

Pierwszym funduszem był PHARE (z ang. Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their Economies). Polska korzystała z niego od 1990 roku. Do 1998 roku wszystkie projekty finansowane były wyłącznie ze środków unijnych - bez wkładu własnego. W tym okresie budowaliśmy kompetencje i zbieraliśmy doświadczenia.