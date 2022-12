Początek kalendarzowej zimy już niebawem

Zima kalendarzowa a astronomiczna

Z początkiem zimy powiązane jest również pojęcie przesilenia grudniowego oraz najkrótszego dnia w roku. Początek astronomicznej zimy 2022 w Polsce będzie miał miejsce 21 grudnia o godzinie 22:48. Tego dnia nastąpi również najdłuższa noc, która potrwa średnio 16 godz. 30 min. Astronomiczne pory roku — w przeciwieństwie do tych kalendarzowych — nie mają ścisłej daty rozpoczęcia i zakończenia. Wynika to z przesunięcia roku słonecznego względem kalendarza oraz powszechnego stosowania lat przestępnych. Według dawnych kultur: starożytnych Rzymian, ludów germańskich czy Słowian, początek zimy stanowił szczególną okazję do świętowania. W tym czasie czczono bóstwa związane ze i światłością oraz "odradzaniem się Słońca".