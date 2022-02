"Pociąg ratunkowy" będzie w stanie pomoc nawet 160 rannym z Ukrainy

- Na dworzec w Przemyślu dotarł "pociąg ratunkowy" od PKP będący darem dla Ukraińców. Michał Dworczyk powiedział podczas konferencji, że "ten pociąg to ostateczność i miejmy nadzieję, że on się nie przyda — powiedział Klaudiusz Michalec raportujący z Przemyśla. - W razie potrzeby pociąg będzie wjeżdżał do miejscowości Mościska kilkanaście kilometrów od polskiej granicy i będzie w stanie zabrać 150, nawet 160 rannych. Następnie pociąg będzie jechał do szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie, skąd po odbytej diagnostyce ranni będą przetransportowani do szpitali specjalistycznych. Dotychczas 120 takich szpitali wyraziło chęć pomocy i przyjęcia potencjalnych rannych z Ukrainy. Póki co pociąg stoi na dworcu w Przemyślu, ale niebawem wyruszy w dalszą podróż w kierunku przejścia granicznego do Medyki. W skład personelu medycznego pociągu wchodzi 25 osób, które w razie czego będą udzielać pierwszej pomocy — podsumował prowadzący.