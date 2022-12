Problemy pasażerów. Pociąg "zamarzł" na stacji

Pociąg do Krakowa miał odjechać z Kołobrzegu o godzinie 6.15. Skład nie odjechał, bo jak podają lokalne media, pokonała go zbyt niska temperatura. Portal miastokolobrzeg.pl cytuje słowa czytelnika, który napisał do redakcji. "Witam o mroźnym poranku. Pendolino stoi na peronie. I prawdopodobnie zamarzło... (Inny pociąg do Krakowa) o 8.30 właśnie wyruszył o czasie" (pisownia oryginalna) - poinformował.