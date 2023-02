Pobudka w ukraińskim stylu. Grady zmiażdżyły Rosjan pod Donieckiem

Pomimo mroźnej zimy ciężkie walki w obwodzie donieckim wciąż trwają. Tym razem do sieci trafiło nagranie Ukraińców z 53. Brygady Zmechanizowanej, którzy o świcie zaatakowali Rosjan wyrzutniami rakiet BM-21 Grad. Deszcz z pocisków spadł na żołnierzy Putina w okolicach Doniecka, niszcząc składy amunicji i sprzęt wojskowy okupantów. Wcześniej do uzyskania dokładnych współrzędnych do przeprowadzenia ataku użyto bojowego drona. Gdy była już pewność, że Rosjanie wrócili do swojej bazy i spędzą tam noc, padł rozkaz, by jeszcze przed szóstą rano uderzyć we wrogie cele. Tak też się stało i najpierw salwa rakiet z wyrzutni Grad zmiażdżyła skład amunicji. Jak przekazał portal Ukrainska Pravda, w wyniku detonacji zgromadzonej tam amunicji ogień zajął również część opancerzonych maszyn, nie wspominając już o stratach w ludziach po stronie Kremla.