Pobite dziecko zgłosiło się na komisariat. Jest decyzja ws. ojczyma

Ojczym "psycholog"

Prokuratura z Poznania skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku, a w stosunku do matki orzekł, że ma regularnie meldować się na komisariacie oraz nie może się kontaktować z synem ani do niego zbliżać. Kobiecie odebrano także drugiego syna. Czterolatka zabrano z przedszkola do rodziny zastępczej.