Luboń. Pobity 10-latek zgłosił się na policję. Dziecko przeżyło horror

Przerażające kary 10-latka. Dziecko przeżyło horror

Dzień przed ucieczką 10-latka z domu, ojczym przyłapał go na graniu na komputerze w trakcie zajęć zdalnych. Matka po przyjściu do domu uderzyła go za to klapkiem po głowie. Chłopiec rozpłakał się.