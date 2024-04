Pobicie rosyjskiego opozycjonisty. W tle zamieszany Polak

Infobae twierdzi, że szczegóły pobytu Grzegorza D. w Argentynie zostały przekazane polskim służbom, które śledziły jego działania. "Miał on powiązania z dwoma innymi polskimi przestępcami, którzy podróżowali do Litwy w tym samym czasie co Leonid Wołkow, były szef antykorupcyjnej fundacji Aleksieja Nawalnego" - napisał Infobae, przypominając, że Nawalny zmarł w lutym tego roku w rosyjskiej kolonii karnej za kołem podbiegunowym.