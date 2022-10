Po tekście WP ziemia ze spółdzielni Ajchlera wróciła do państwa. Teraz trafi do rolników

Z takiego obrotu sprawy cieszy się Barbara Idczak, kierowniczka biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach: - Do naszej Izby Rolniczej ta informacja jeszcze nie dotarła, dowiaduję się od pana. Jeśli tak jest, to rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. W tym rejonie naprawdę brakuje ziemi, więc dobrze, że rolnicy będą mieli możliwość pozyskania nowych gruntów. Jestem ciekawa, jak zostaną podzielone działki oraz jak zostanie przeprowadzony ten przetarg. To ważne, bo w przypadku licytacji decyduje zasobność portfela, dlatego mam nadzieję, że będą brane pod uwagę również przetargi ofertowe. Mam też nadzieję, że umowa KOWR z Gałopolem też nie będzie wiecznie trwała i mamy do czynienia jedynie z dalszym przygotowaniem gruntów pod wydzierżawienie ich rolnikom indywidualnym - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.