PO przeprowadzi prawybory. "To burzy szyki kandydatowi PiS"

- Poza tym, skoro mieliśmy już wcześniej prawybory w Platformie Obywatelskiej, to uważam, że powinno się ten model rozwijać, a nie oddawać władzę w ręce prezesa partii. Brak prawyborów np. w Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych pokazał, czym to się kończy - podkreśla politolożka.

Platforma Obywatelska zorganizowała prawybory prezydenckie w 2010 roku. Wtedy naprzeciw siebie stanęli Bronisław Komorowski oraz Radosław Sikorski. Finalnie kandydatem PO został Komorowski. Do pomysłu prawyborów powrócono w 2019 roku, gdy rywalizowali Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak. Choć oficjalnie kandydatką została była marszałek Sejmu, to w maju 2020 roku zrezygnowała ze startu w wyborach, a o prezydenturę z ramienia PO starał się Rafał Trzaskowski.

- To sprytna próba narzucania narracji. Oprócz ambicji indywidualnych, konieczne jest poczucie, że jest się najlepszym. Gra jest o naprawdę wysoką stawkę, nie tylko indywidualną, ale propaństwową. Propozycja ze strony Trzaskowskiego może więc być próbą "ucieczki do przodu" i uprzedzenie ruchu, bo jak dostanie wsparcie od członków koalicji, to na placu boju zostanie tylko on. I na dodatek nie wskazała go jakaś wąska grupa liderów partyjnych - mówi.