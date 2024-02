PO płaciła hejterom? Siemoniak odpowiada

- Płaciliśmy za analizy politologiczne. Trudno mi oceniać, co ktoś robi oprócz analiz politologicznych, zwłaszcza pod pseudonimem. Obserwuję wiele osób, które pod pseudonimami piszą w sieci i nie mam pojęcia, kto to jest - tłumaczył Siemoniak. - Partie polityczne, w tym PO zlecają różne badania, analizy, współpracują z różnymi ludźmi. Co oni robią obok tego, co robią po godzinach, jakie mają pseudonimy, kompletnie nie wiem - dodał.