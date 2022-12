Po ostatnim wywiadzie w WP stracił uprawnienia w rządzie. Odsłania kulisy

Po ostatniej wizycie w programie "Tłit" (30 listopada) wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba stracił uprawnienia rządowe. W bardzo ostrych słowach krytykował premiera Morawieckiego. Po dziesięciu dniach odzyskał uprawnienia. Czy miało to związek z krytyką pod adresem premiera? O to w programie "Tłit" pytał Patryk Michalski. - Pierwsza rozmowa o zakresie moich kompetencji była przed udziałem w pana programie. Wierzę bardziej rzecznikowi PiS niż rzecznikowi rządu. Dzisiaj koncentruję się na realizacji zadań - mówił Jacek Ozdoba. Według Gazety.pl, środowisko Michała Dworczyka mogło blokować kontrole środowiskowe na Dolnym Śląsku, na które wpływ miał Ozdoba. - Jestem niezadowolony i nie podpisuję się pod polityką województwa dolnośląskiego. Tamtejszy WIOŚ nie spełnia moich oczekiwań jako ministra nadzorującego gospodarkę odpadową. Mam kompetencje w zakresie nadzoru personalnego, a nie merytorycznego. Gdybym mógł, to wymieniłbym wojewódzkiego inspektora i przeprowadził całkowity audyt. Robię co mogę w tej sprawie. Jestem w sporze i wysyłam pisma - dodał wiceminister.