PO nie odpuszcza ws. lotów Kuchcińskiego. "Tego nie da się obronić. To zwykła ściema"

Posłowie Platformy Obywatelskiej uważają, że afera z marszałkiem Sejmu to tylko wierzchołek góry lodowej. - Legł mit o uczciwości PiS. Ilu jeszcze jest takich Kuchcińskich? Tego nie wie nawet Jarosław Kaczyński - mówią.

Mariusz Witczak zwraca uwagę na to, że "władzę złapano za rękę, jak grzebie w kieszeni Polaków". - To pokazuje zgniliznę obozu władzy. Kłamstwa marszałka są pod specjalną ochroną prezesa PiS. Kaczyński ponosi za to odpowiedzialność osobistą. Prokurator Generalny powinien z urzędu wszcząć śledztwo w tej sprawie. Uchwalone procedury w naszym kraju dotyczą marszałka, a nie jego żony, kolegów i żon jego kolegów. Polski parlament jest w kryzysie - przekonuje poseł PO.

Podróże marszałka Sejmu. "Urzędnicy bezczelnie kłamią"

Politycy PO zapewniają, że nie odpuszczą tej sprawy. - To jest bulwersujące i skandaliczne. To nie był jednostkowy przypadek. Za każdym razem chodziło o osobiste korzyści. Urzędnicy państwowi bezczelnie kłamią. To jest jawne łamanie prawa i oszukiwanie obywateli. Nie mogą traktować państwa jak swojej własności - dodał Tomczyk.

Politycy przekonywali, że loty Kuchcińskiego i jego kolegów nie były oficjalnymi delegacjami. - To nie jest do obronienia. Oni się nawet nigdzie nie spotkali. To zwykła ściema - zapewnia Kropiwnicki. Witczak przypomniał przy tej okazji o nagrodach członków rządu Beaty Szydło. Nie wszystkie zostały zwrócone do Caritasu. - Wiedzieliśmy, że to się tak skończy. To odwracanie uwagi. PiS działa w sposób propagandowy. To pogarda dla obywateli - zakończył.