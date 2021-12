Po "lex TVN" Biedroń chce debaty w Parlamencie Europejskim nt. wolności mediów

- Jako szef delegacji Lewicy w Parlamencie Europejskim zwrócę do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o pilną debatę ws. wolności mediów w Polsce, kończącą się rezolucją i wezwaniem Komisji Europejskiej do działań - poinformował i zaprosił polityków opozycji do wspólnych rozmów i pracy w tym temacie.