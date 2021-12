"Lex TVN" przegłosowane. Tusk: To nie jest czarny dzień, to jest czarne sześciolecie

- To nie jest czarny dzień polskiej demokracji, to jest czarne sześciolecie polskiej demokracji. Tylko w ostatnich 48 godzinach mamy informację o tym, jak Jacek Kurski zrobił sobie prywatny folwark z mediów publicznych, to, co tam się dzieje w wymiarze obyczajowym. Mamy sprawę wypadku Beaty Szydło i próby zrzucenia odpowiedzialności na niewinnego człowieka, mamy podwyżki cen prądu i gazu, mamy aferę z żołnierzem, który uciekł na Białoruś. I mówimy tylko o dwóch dniach - zaznaczył Tusk.