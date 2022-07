Po ile będzie cukier? Złe wieści od plantatorów buraków cukrowych

Od tygodnia Polacy masowo wykupują cukier, media obiegają doniesienia o braku tego towaru w sklepach. Wiele sieci handlowych np. Biedronka czy Netto, wprowadziło limit zakupu cukru przez klientów. Wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk radzą, by kupować go w państwowej Krajowej Grupie Spożywczej, bo tam go "nigdy nie zabraknie". Jak informowaliśmy i tam cena doszła do 6,99 zł. Pierwsi polscy sklepikarze zaczęli prywatny import z Niemiec, mimo różnicy w zarobkach obywateli tych krajów, ceny są tam niższe niż w Polsce.