PO i Nowoczesna łączą siły na wybory samorządowe. Przygotowali wspólny manifest

Partie opozycyjne wydają się nie mieć pomysłu na to, jak wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zdecydowały się walczyć wspólnie o wynik w wyborach samorządowych. Zapowiadają przedstawienie wspólnego manifestu programowego.

Na godz. 11:30 w Warszawie zaplanowano konferencję prasową przedstawicieli PO i Nowoczesnej . Mają wyjaśnić, co, startując wspólnie do wyborów samorządowych, chcą wspólnie osiągnąć.

- Myślę, że przyjdzie taki czas, gdzie lewica i my usiądziemy do jednego stołu i będziemy jakieś porozumienie próbowali wypracować, bo jeżeli pójdziemy osobno, to ten sukces będzie trudno wypracować. Nawet jeżeli wygramy prezydenturę w Warszawie, to bez Rady Miasta, bez rad dzielnic trudno będzie rządzić w tym mieście, zwłaszcza z wrogim wojewodą, który będzie próbował w ogóle narzucać swoje inicjatywy samorządowi, więc jeżeli nie wygramy na wszystkich szczeblach samorządu, to trudno będzie wygrać - stwierdził.