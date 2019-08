Po burzy w Tatrach. Dyrekcja szpitala w Zakopanem: to był olbrzymi wysiłek

Do szpitala w Zakopanem po czwartkowej burzy trafiło 156 osób. 22 poszkodowanych wciąż przebywa w placówce. Ich stan jest stabilny, ale wymagają stałej obserwacji. Dyrekcja szpitala mówi o niespotykanych warunkach działania zespołu.

Do zakopiańskiego szpitala od początku akcji po tragicznej burzy w Tatrach trafiło łącznie 156 osób.

- Część osób po zaopatrzeniu została zwolniona, a inni przewiezieni do innych placówek, gdzie były wolne miejsca. Do Nowego Targu wysłaliśmy 17 osób, a do Krakowa pięć, w tym troje dzieci. Dwoje z oparzeniami pow. 30 proc. ciała, a jedno z urazem głowy - przekazała w piątek przed południem dr n. med. Małgorzata Czaplińska, zastępca dyrektora szpitala w Zakopanem.