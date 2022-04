Pływająca niekompetencja. Takiego blamażu niewielu się spodziewało

Tapiry mogą przewozić do 22 czołgów albo 45 transporterów opancerzonych lub 50 ciężarówek i do 400 żołnierzy desantu. Oba typy są uzbrojone w wyrzutnie systemu Grad, automatyczne armaty kalibru 57mm i wyrzutnie przeciwlotnicze bardzo bliskiego zasięgu Strieła-3. Do przeprowadzenia operacji desantowej są znakomicie przygotowane. Rosjanie jednak wolą używać ich do celów transportowych, dostarczając zaopatrzenie i posiłki oraz wywożąc uszkodzone pojazdy.