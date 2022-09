Płonący portret Putina. "Wiedzą, że są kamikadze"

W kolejnych regionach Rosji zamieszkiwanych przez mniejszości etniczne dochodzi do lokalnych wystąpień przeciw Władimirowi Putinowi po ogłoszeniu częściowej mobilizacji. W internecie pojawiły się filmy z płonącym portretem Rosjanin m.in. w Dagestanie. Co istotne, to właśnie reprezentujący mniejszości są najczęściej powoływani w ramach dodatkowego poboru. O wrzeniu rosyjskiej prowincji mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski były ambasador RP w Ukrainie - Jan Piekło. - Rzeczywiście, osoby z mniejszości etnicznych są pierwszym celem, jeśli chodzi o rekrutację. Sytuacja eskaluje. Świadomość tam wzrosła, bo wzrosła liczba mogił na cmentarzach. Ludzie zaczynają rozumieć, że niedługo pracujących mężczyzn nie będzie, bo będą wracać w trumnach. Oni wiedzą, że to misja kamikadze. To ostatnie dni Putina.

