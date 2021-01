Platforma nie ma programu? "W maju przedstawimy deklarację ideową"

Były szef MSW i ważny polityk Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz był gościem programu Newsroom Wirtualnej Polski. Sienkiewicz pytany był o przyszłość opozycji, ale też samej PO. Od lat komentatorzy życia politycznego powtarzają, że to partia, która będąc w opozycji nie może wymyślić siebie na nowo i nie ma pozytywnego programu, którym mogłaby zachęcić do siebie Polaków. Co ciekawe, Sienkiewicz temu nie zaprzeczył. Polityk powiedział, że "programy wyborcze tworzy się na czas kampanii wyborczej", a do kolejnych wyborów zostały trzy lata. Aktualnie największa partia opozycyjna jest na etapie wymyślania "deklaracji ideowej", która ma być gotowa w maju. Sienkiewicz dodał, że deklaracja ma stanowić fundament, na którym będzie budowana partia w przyszłości.

