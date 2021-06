Platforma nie chce powrotu Tuska? Giertych mówi o "politycznym harakiri"

Według Grzegorza Schetyny ewentualny powrót Donalda Tuska oznaczałby, że były przewodniczący Rady Europejskiej ma pomysł, jak to zrobić. - Należy zapytać o to Donalda Tuska. Mi się wydaje, że on powiedział bardzo jasno, nie że ma pomysł na powrót, tylko że wraca. I tak deklaracja, którą wygłosił publicznie, oznacza, że teraz ludzie się wokół tego definiują. (...) Nie ma tak naprawdę znaczenia, jakie polityk ma zaufanie społeczne. Ważne jest to, czy ludzie wierzą, że on wygra wybory. Otóż są dwaj politycy w Polsce, którzy mają opinię ludzi skutecznych. To jest Jarosław Kaczyński i Donald Tusk - komentował w programie "Newsroom WP" adw. Roman Giertych, były wicepremier. Zdaniem prawnika sondaże wskazują, że ewentualny powrót Tuska zwiększa szansę na wygraną opozycji w kolejnych wyborach.- Jeśli dzisiaj ktokolwiek w Platformie myśli, żeby nie dopuścić do powrotu Donalda Tuska do polityki, to jest samobójcą. Taka osoba popełnia polityczne harakiri. - ocenił Giertych.