Plan przekazania MiG-29 storpedowany przez niedyskrecję. Wypowiedź dyplomaty była "szokiem"

Nieskoordynowana operacja

"Politico" twierdzi, że plan w ostateczności okazał się chaotyczną i nieskoordynowaną operacją, którą trudno nazwać negocjacjami. Jej zakończenie to próba wymuszenia dostarczenia samolotów przez Polskę i odrzucenie jej przez USA. Według ministerstwa obrony USA mogło to doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji NATO i Rosji.