Nagły zwrot Kaczyńskiego. To może pogrążyć PiS

Prezes szukał wroga i go znalazł: to Unia Europejska sterowana przez Niemcy. Łagodniejszego oblicza Kaczyńskiego w rozkręcającej się kampanii nie ma się co spodziewać, a jeśli się ujawni, to nikt w to oblicze nie uwierzy. Jak powtarzają politycy PiS: miękka gra już się skończyła. Ale czy ostry kurs prezesa opłaci się PiS?