Plan Donalda Tuska na wybory. Jest odpowiedź z PSL

"Gazeta Wyborcza" donosi, że Donald Tusk myśli o współpracy PO, PSL i Polski 2050 na nadchodzące wybory. Co na to wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski? - Nie ma i nie będzie mowy o jednym bloku na opozycji, bo gdyby ta formuła miała być skuteczna, to byłby już wygrany najłatwiejszy pojedynek z punktu widzenia opozycji, czyli wybory do PE. Nie udało się. Nie da rady zapakować do jednego projektu ludzi o poglądach konserwatywnych i lewicowych - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Na uwagę, że Lewica w takim planie zostałaby sama, przypomniał, że "dziś w KO jest inicjatywa Barbary Nowackiej - ugrupowanie o rysie lewicowym". - Nie ma więc możliwości (...), żeby połączyć wodę z ogniem. Nie uda się to, nie udało się, więc nie ma co powtarzać nieudanych projektów - stwierdził Zgorzelski.