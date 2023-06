Plan był inny. Beata Szydło o wyroku TSUE

Była premier odniosła się też do decyzji Sądu Najwyższego, który podważył ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego, ponieważ SN uznał, że prawo łaski jako uprawnienie prezydenta RP zawarte w Konstytucji może być stosowane tylko wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.