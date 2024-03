Plan ataku na Kolej Transsyberyjską. FSB aresztowało 61-latka

FSB twierdzi, że mężczyzna został zwerbowany przez ukraiński wywiad podczas pobytu we Lwowie, a następnie został wysłany do Rosji z konkretnym zadaniem. Jego celem miało być przeprowadzenie zamachu w obwodzie swierdłowskim, położonym na Uralu. Służby bezpieczeństwa Rosji podają, że mężczyzna przyznał się do planowania ataku i obecnie współpracuje z organami ścigania.